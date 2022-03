Weil am Rhein Kulturschaffende sammeln Spenden

Das gesammelte Geld wird anschließend dem Weiler Apotheker Thomas Harms, der auch Vorsitzender des Vereins KiHev ist, übergeben. „Er hat die besten Beziehungen in die Ukraine“, legt Feldges dar.

Engagement des Freundeskreises Haltingen

Die Organisation der Hilfsaktion geht im Grunde auf die Tätigkeiten des Freundeskreises Haltingen zurück. Dieser veranstaltete in den Jahren vor der Corona-Pandemie regelmäßig Benefizkonzerte im Gewölbekeller im Alten Rathaus. Da Veranstaltungen in Innenräumen in den vergangenen Jahren aber kaum noch möglich waren, kam die Idee auf, mit den Konzerten nach draußen zu gehen.

Da die Konzerte des Freundeskreises eine lange Tradition haben und weil Feldges selbst Musiker ist, unterhält er zahlreiche Kontakte zu den Weiler Kulturschaffenden, von denen viele bei der Hilfsaktion am 19. März mit im Boot sind.

Wer an welchem Standort auftreten wird, soll dieser Tage noch festgelegt werden, berichtet Feldges. Aller Voraussicht nach werden sich die Musiker an den verschiedenen Standorten aber auch abwechseln.

Abgerundet wird die „Straßenmusik für die Ukraine“ von einem Kuchenverkauf vor der Apotheke am Rathaus. Auch der Erlös daraus kommt den Menschen in der Ukraine zugute.

Viele Hilfsaktionen wurden in Weil bereits ins Leben gerufen. Sachspenden können unter anderem bei der Firma Fröde in Friedlingen zwischen 16 und 17 Uhr abgegeben werden. Der Transport der Hilfsgüter ist bereits angelaufen. „Insgesamt haben unsere Fahrer mit drei LKWs 3600 Kartons und 33 Tonnen Hilfsgüter zugestellt“, teilt das Speditionsunternehmen mit. Am Dienstag fuhr ein weiterer Laster – ein ukrainischer – los, um die Hilfsgüter so weit wie möglich ins Landesinnere der Ukraine bringen.

Eine Spendenaktion läuft auch bei Giordano Friseure. Seit Montag und noch bis Samstag spenden die Salons in Weil und Lörrach jeweils fünf Euro von jedem Haarschnitt an die Menschen in der Ukraine. Es werden auch spontan Spenden angenommen.

1000 Euro hat darüber hinaus Umberto Impronta von der Gaststätte „Sit in“ zusammengetragen. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen hatte ein Mitarbeiter während der Fasnacht die Gäste kontrolliert. Wer den entsprechenden Nachweis vorgelegt hatte, konnte ein Armbändchen erwerben, das für vier Tage galt, damit nicht jedes Mal auf Neue kontrolliert werden musste. Impronta verband die Idee mit einem Spendenaufruf. Das Bändchen kostete mindestens einen Euro, es durfte aber auch mehr gegeben werden. Die Spendenbereitschaft war groß, so dass rund 810 Euro zusammenkamen. Der Wirt stockte den Betrag auf 900 Euro auf, und nochmal 100 Euro gab es von Marius Haberstroh von der „Blume“ in Kleinkems. Als die Aktion ins Leben gerufen wurde, sei noch unklar gewesen, wohin die Spende fließen soll. Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen sei nun aber klar, dass die Bevölkerung der Ukraine unterstützt werden soll. Impronta wird das Geld zu diesem Zweck an Thomas Harms übergeben. Auch in dessen Apotheke am Rathaus wird Geld für die Ukraine gesammelt