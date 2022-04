Weil am Rhein Kulturschaffende wollen helfen

Um wetterunabhängig zu sein und um auch Publikum anzuziehen, was derzeit noch nicht wieder in geschlossene Säle oder Hallen gehen möchte, finden die Beiträge im Parkhaus des Kaufrings an der Müllheimer Straße statt. „Mit Tischen und Bänken, buntem Licht, Blumendeko und vor allem dem abwechslungsreichen Programm werden wir diesem ansonsten unwirtlichen Ort ordentlich Leben einhauchen“, teilt der Kulturamtsleiter mit. Die Vorbereitungen waren zu aufwendig, als dass es vertretbar gewesen wäre, das Wetterrisiko einer Freiluft-Veranstaltung einzugehen – zumal von der Anzahl der Besucher die Gesamtsumme der Spenden abhängig ist, die möglichst hoch werden soll.

Corona-Maßnahmen

In der Planung berücksichtigt wurden auch die aktuellen Pandemie-Fallzahlen: Das Parkdeck sei zwar überdacht, aber dennoch als Open-Air-Location zu klassifizieren. Bierbänke und Biertische werden im Abstand von 1,5 Metern zueinander aufgestellt, so dass die nach wie vor geltenden Empfehlungen eingehalten werden können.

Rahmenprogramm

Zum Rahmenprogramm schreibt das Kulturamt: Freiwillige Helfer verkaufen Kaffee und Kuchen, es gibt einen Bücherstand der Stadtbibliothek und einen der städtischen Weiler Museen, der Kunstraum Kieswerk organisiert eine Live-Kunstaktion, die Stadtjugendpflege führt einen Jugendbenefizverkauf durch, es werden Werke verkauft, die in VHS-Kursen entstanden sind, und parallel zur Veranstaltung öffnet „Ott’s Kleine Küche“ direkt gegenüber des Parkhauses.

Der Erlös aller Verkäufe kommt ebenfalls dem Verein „KiHev – Kinderhilfe Kiew“ zugute. Alle Auftretenden verzichten auf eine Gage und machen dadurch die Benefizaktion erst attraktiv und möglich, heißt es.

Unterstützung

Aktuell freuen sich die Verantwortlichen über die Anmeldung von Kuchenspenden, auch gemahlener Kaffee und Tee in Teebeuteln sowie H-Milch sind willkommen. Wer dies für die Aktion zur Verfügung stellen möchte, wird gebeten, sich zwecks Koordination mit Sophie Herbold oder Tabea Kurtz vom Kulturamt in Verbindung zu setzen unter Tel. 07621/704419 oder per E-Mail an anmeldung@­weil-am-rhein.de.

Als Förderer der Benefizaktion konnten die Privatbrauerei Lasser, der Kaufring, die Apotheke am Rathaus, SimCo Veranstaltungstechnik, der Kunstraum Kieswerk, der Kulturring Weil am Rhein, die Nachbarschaftshilfe Lörrach und „Ott’s Kleine Küche“ gewonnen werden.

Die Teilnehmer

Die Teilnehmer bei der Benefizaktion zugunsten der Ukraine im Parkhaus des Kaufrings sind:

Olena Vishnevska (Klavier) und Olesia Osinna (Violoncello)

Hildegard Vierhuff von den Weiler Erzählern

Zinke-Waggis

Gesangverein Haltingen

Psylence

Riccardo Raps

DEMphony Ensemble

The Three Lions

Stadtmusik Weil am Rhein

Peter Reimtgut mit Wolfram Fiedler

Bonds Big Band

Weitere Informationen zu der Veranstaltung gibt es unter www.weiler-kultur.de/de/benefiz/.

Benefizaktion für die Ukraine

Termin: Sonntag, 24. April, 14 bis 17 Uhr

Ort: Parkhaus Kaufring (untere Parkebene)

Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich