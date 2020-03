Weil am Rhein Kunst an die Situation angepasst

„Dass die Kunst unter Krisen jeglicher Art sehr schwer zu leiden hat, und immer als erstes getroffen wird, wurde zum Beispiel bei der Bankenkrise 2008 deutlich: Es gab keinerlei öffentliche Aufträge mehr für Kunst, Firmen und Privatkunden haben Kunstkäufe komplett eingestellt und erst spät nach der Krise wieder aufgenommen.“ Es stehe nun zu befürchten, dass der Berufsstand der freischaffenden, bildenden Künstler wieder stark gebeutelt wird. „Von Regierungsseite wurde zwar für viele Sparten Hilfen versprochen, ob diese aber bei den Künstlern ankommen, ist aus der Erfahrung der letzen Jahrzehnte mehr als fraglich. Eine Gesellschaft ist ohne bildende Kunst nicht vorstellbarer, der Künstler selbst wird aber als Berufsstand nur wenig wahrgenommen.“

Um nicht nur darauf aufmerksam zu machen, sondern auch um den Ausfall von Ausstellungen und Messen etwas zu kompensieren haben der Kunstraum Kieswerk und der Kunstraum Berlin das Kunstformat entworfen, das auf die Situation mit dem Coronavirus angepasst sei. „Wir fangen an mit den Hauskünstlern Ania Dziezewska und Volker Scheurer und werden in den folgenden Wochen von uns geschätzte Künstler und Fachleute aus der Kunstszene einladen, falls es die Situation wieder erlaubt“, so die Ankündigung.

Die Kunstschau wird samstags ab 19 Uhr über den Youtube-Kanal „Kunstraum Kieswerk“ gezeigt. Die Künstler sind live erreichbar unter Tel. 07621/1612710, per E-Mail an v.scheurer@kunstraumkieswerk.com, oder auch via Facebook und Instagram (Kunstraum Kieswerk/Kunstraum Berlin).