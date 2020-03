Weil am Rhein Kunst und Corona

Der Kunstverein lud aber noch zu einer Vernissage in Anwesenheit der beiden Künstlerinnen Eva Früh und Olga Allenstein, als dies gerade noch möglich war. Dem Vorsitzenden Friedrich Resin war es ein Anliegen, die Schau zumindest für eine kleine Zahl interessierter Kunstfreunde zu eröffnen, zumal sich die Rheinfelder Kuratorin Ruth Loibl im Vorfeld sehr lange und arbeitsintensiv mit dem Aufbau und der Organisation der Ausstellung beschäftigt hat.

Loibl selbst ging auf die Ausnahmesituation ein, indem sie ihre Gedanken zur Einführung in kurzer geraffter Form an die Anwesenden weitergab. In detaillierter ausführlicher Version liegt ihre Einführungsrede gedruckt aus, so dass die Besucher den Text zu Hause in aller Ruhe nachlesen konnten.

Sie bezeichnete die beiden Künstlerinnen als Realistinnen, die sich von ihrer Umgebung und dem Raum inspirieren lassen und die Realität neu zusammensetzen. Dies sei eine Gemeinsamkeit im Schaffen von Eva Früh aus Berlin und Olga Allenstein aus Baden-Baden. Ebenso, dass beide von einem Basismodul ausgingen: die Zeichnerin Eva Früh von einem DinA-4-Blatt, die Objektkünstlerin Allenstein von einer Kastenform.

„Berliner Zimmer“ heißt die gemeinsame Ausstellung und das ist Programm, denn im Dachgeschoss ist ein solches Interieur von Allenstein nachgebaut: Bett, Tisch, Stuhl, Nachttisch, Waschtisch - eine Art mobiles Wohnen in der Nierentisch-Ästhetik der 1950er Jahre.

Die Objektemacherin sucht sich in Recyclinghöfen, im Baumarkt und im Sperrmüll Möbel, Haushaltsgegenstände und Geräte aus dieser Zeit, an die sie selber noch eine Kindheitserinnerung hat. Etwa Resopalplatten, Plastikdinge und Tischchen mit schrägen Beinen, alles Möbel, die bis vor kurzem von den Menschen aussortiert und „entsorgt“ wurden, die man kaum noch findet, die aber Charme haben.

Überraschende Dinge mit Eigenleben

Allenstein verarbeitet Möbelfragmente, nagelt die Platten neu zusammen und erschafft aus den banalen alltäglichen Gegenständen überraschende Dinge mit Eigenleben. In der Aussagekraft der Dinge und den witzig bis ironisch arrangierten Möbelobjekten, die schon richtige Environments sind, entdeckt sie das ästhetisch Schöne darin.

Da wird also ein 50er-Jahre-Idyll künstlerisch nachmontiert in schrägen szenischen Tableaus. Nach dem Motto: Was von einer Kultur weggeworfen wird, entdeckt die Künstlerin für sich neu.

Die Ausstellung ist aber auch ein spannendes Zusammenspiel zwischen Objekten und Zeichnungen. Die Künstlerinnen passen gut zusammen, sind befreundet, Olga Allenstein war in Basel die Dozentin von Eva Früh. Zwar zeigt jede ihre Arbeiten, doch das geht gut zusammen.

Auch bei der zweiten Realistin Eva Früh ist eine direkte Sprache der Realität zu sehen. Bei ihr tauchen auch Dinge aus dem Alltag, aus speziellen Räumen auf. Frühs Spezialität ist es, ortsbezogen zu arbeiten. So hielt sie sich auf Wunsch des Kunstvereins im Herbst 2019 drei Wochen auf dem Vitra Campus in Weil auf, zeichnete als „stiller Gast“ im Vitra Design Museum, im Schaudepot und im Vitra-Haus, und zeigt die dort entstandenen 160 Zeichnungen als Wandinstallation – nur mit Nadeln an die Wand gepinnt.

Und hier trifft sie sich wieder mit ihrer Mitausstellerin, denn Früh zeigt vor allem Innenräume, Interieurs im Detail. Obwohl Personen nicht auf den Bildern sind, sind sie doch präsent.

Hoffen auf baldige Wiedereröffnung

Entstanden sind Frühs Raumzeichnungen nicht nur in Weil am Rhein, sondern auch an anderen spannenden Orten, etwa bei Google im kalifornischen Silicon Valley, wo man den Zeichnungen ansieht, dass hier Arbeit mit Freizeit, Ernst und Spaß zusammengehen, aber alles von Kameras überwacht wird. Weitere Projekte realisierte sie im Technikmuseum Berlin und in einer Präparatoren-Werkstatt, wo Fische auf Laborflächen liegen, wobei die Künstlerin als Metapher für den Menschen ihre Serie „Totes Meer“ überschreibt.

Sobald die Ausstellungshäuser wieder öffnen, soll die Werkschau „Berliner Zimmer“ über den 26. April hinaus verlängert werden, da eine für Mai anberaumte Keramikausstellung ausfällt. Also vormerken!