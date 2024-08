Weil am Rhein: Kunst und Kino unter Regen

Vor Filmbeginn war die Vernissage der das Kieswerk-Open-Air begleitenden Kunstinstallation zwar bei drückender Hitze, doch ohne weitere Zwischenfälle über die Bühne gegangen. Zwischen dem Zuschauerbereich, der historischen Kies-Abfüllanlage und dem gastronomischen Bereich im Grünen gelegen, nimmt die von Volker Scheurer und Ania Dziezewska als Gemeinschaftswerk konzipierte Kunstinstallation einen prominenten Platz ein. Durch ein Flatterband und ein Warnschild an den übrigen Abenden abgesperrt, verweist sie aber zugleich auch auf einen wunden Punkt der Großveranstaltung, etwas, was viele langjährige Open-Air-Festivalgänger vermissen: den Gang über das Gelände des Industriedenkmals, in dem früher große Kunstschauen und wilde Konzerte stattgefunden haben, die so manchem als legendär in Erinnerung sind. Wegen fehlender statischer Nachweise ist der Zutritt zu dem Gelände, auf dem das Künstlerpaar wohnt und arbeitet, für die Öffentlichkeit bis auf Weiteres verboten. Die Stadt Weil am Rhein und die Nutzer konnten sich bisher nicht einigen, wer den statischen Nachweis letztlich zu erbringen hat beziehungsweise, wer dafür dann zahlt.