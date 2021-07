Weil am Rhein Kunststipendium: Ania Dziezewska, Volker Scheurer

Ania Dziezewska schreibt über ihr Kunstprojekt: „In meinen Bildern ist die Natur mächtig, ich beobachte sie mit Freude von innen. Die Natur wird nicht gestört, nichts stört sie.“ Sie plant ein Triptychon: drei Gemälde, die abstrakte Ausdrucksmittel verwenden, repräsentieren Einsamkeit, Angst, aber auch Hoffnung auf Besserung – gerade in Zeiten der Pandemie. Sie möchte die Bilder in den Schaufenstern von drei verschiedenen Geschäften zeigen, um mit diesen Kunstwerken neue Hoffnung zu verbreiten.

Volker Scheurer

Volker Scheurer wiederum arbeitet an der Werkgruppe Seven Black Forest Torsi. Er schreibt: „Als global agierender Künstler setze ich in diesem Projekt den Fokus auf die eigene Region – vom Schwarzwälder Tannenbaum zum weiblichen Torso mit Tannenwipfel-Sockel.“ Der Schwarzwald habe mit seinem Tannenbestand größte Probleme. 250 Jahre alte Weißtannen werde es in Bälde nicht mehr geben. Um auf dieses Problem hinzuweisen, hat Scheurer als Basismaterial seiner Kunstwerke eben diese Schwarzwälder Tanne gewählt. Er fällt sieben „überschüssige“ Bäume, transportiere sie in sein Atelier im Dreiländergarten, um sie dann mit Schnitzeisen und anderem Handwerkszeug in Form zu bringen.

Entstehen soll ein Kunstwerk, das sowohl eine kritische Position zum Baumsterben und dem Klimawandel sichtbar werden lässt und andererseits dem Betrachter eine sehr hohe Ästhetik durch den fein ausgearbeiteten femininen Körper vermittelt.