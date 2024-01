Weil am Rhein: Kunstwerk mit vielen Handschriften

Abgabeschluss 13. Januar

Das Projekt ist offen für alle Menschen, die gerne kreativ tätig sind. Vorerfahrung istnicht erforderlich. Interessierte können die kostenfreie Umschläge mit den Künstlermaterialien an fünf unterschiedlichen Stellen in Weil am Rhein abholen und dort auch die fertigen Scherenschnitte abgeben. Jeder Umschlag enthält verschiedenfarbiges Papier sowie ein 10 Zentimeter mal 10 Zentimeter großes Stück Karton, welches als Unterlage für den Scherenschnitt dient. Abgabeschluss für die Scherenschnitte an den fünf Ausgabestellen ist Samstag, 13. Januar.

Kunstposter wird gedruckt

Das fertige Mosaik wird fotografiert und auf ein großes Banner gedruckt, das von der Vernissage am 28. Januar um 16 Uhr bis zum 16. Februar auf dem Lindenplatz in Altweil präsentiert wird. Das Gesamtkunstwerk wird auch als Kunstposter käuflich erhältlich sein. „Wir freuen uns über jedes Bild, das im Rahmen von ‚Zusammen 24’ zu uns zurückkommt, denn jedes Teil ist wichtig, um das Mosaik entstehen zu lassen“, betont Scheurer. „Jeder arbeitete individuell und doch für das große Ganze“, ergänzt Dziezewska. Für Kulturamtsleiter Peter Spörrer ist besonders die konzeptionelle Ausrichtung wichtig: „Es freut mich, dass wir mit diesem Kunstprojekt im öffentlichen Raum erneut ein Angebot für alle Menschen in Weil am Rhein machen können, an dem man unabhängig von Faktoren wie Nationalität, Alter oder Einkommen teilnehmen kann.“