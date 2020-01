Weil am Rhein Kunzendorf ist neuer Vorsitzender

Rückblick

Das vergangene Vereinsjahr ließ Schriftführer Joachim Elis Revue passieren. Dazu gehörten etliche Geburtstagsständchen, die Frühjahrs- und Herbst-Delegiertenversammlung des Obermarkgräfler Chorverbands (OMCV) und die Chorreise zum Deutschen Weintor. Elis erinnerte an Auftritte in Schallbach, beim Altennachmittag und im Seniorenzentrum „Stella Vitalis“ sowie anlässlich des Volkstrauertags in der Kirche und beim Ehrenmal. Der erste Weihnachtsfeiertag wurde gesanglich in der Kirche mitgestaltet.

Ausblick

In der Jahresvorschau nannte der zweite Vorsitzende Linder als bereits feststehende Termine den Vatertagsausflug und das Festival der Chöre. Dabei brachte er seine Hoffnung zum Ausdruck, dass „alle in die Singstunde kommen“ und alles wie jetzt so weiter gehe.

Finanzen

Nach dem detaillierten Kassenbericht von Martin Sütterle sind die Finanzen des Vereins geordnet, was von den Kassenprüfern Roger Sandmann und Dieter Rösch als „tadellose Buchführung“ bestätigt wurde.

Ehrungen

Anschließend zeichnete der zweite Vorsitzende Willi Gempp für 65 Jahre Mitgliedschaft sowie Klaus Rupp für 60 Jahre Mitgliedschaft mit einer Flasche Wein mit Namenswidmung aus. Die offizielle Ehrung mit Urkunde erfolgt etwas später vom Badischen Chorverband.

Außerdem erhielten eine Flasche Wein für fleißigen Probenbesuch: vom ersten Tenor Gerhard Linder, Fritz Güthlin und Klaus Rupp (die Gruppe erhielt zugleich den Wanderpokal); vom zweiten Tenor Hans-Dieter Stern und Günther Stücklin; vom ersten Bass Werner Ruser sowie vom zweiten Bass Markus Lüchinger.

Wahlen

Die Leitung der Neuwahlen oblag Ortsvorsteher Kessler, der dem Gesangverein für seine gesanglichen Einsätze im Dorf dankte und ermunterte, diese auch weiterhin beizubehalten. Für jeweils ein Jahr gewählt wurden als Vorsitzender Ulrich Kunzendorf sowie als Kassenwart Werner Lorenzen.

Für jeweils zwei Jahre bestätigt wurden als zweiter Vorsitzender Gerhard Linder, als Schriftführer Joachim Elis und als Passiv-Beisitzer Fritz Bühler. Neuer Kassenprüfer ist Werner Ruser.

Aufruf

Der Gesangverein würde sich noch über weitere Sänger freuen. Das Repertoire reicht von traditionell-klassischer bis hin zur modernen Chorliteratur. Wer mitsingen will, kann sich mit dem Vorsitzenden in Verbindung setzen (Kontakt siehe Infokasten).

Aktive: 26

Vorsitzender: Ulrich Kunzendorf

Kontakt: Tel. 65762, E-Mail: U.Kunzendorf@t-online.de