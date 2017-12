Weil am Rhein Kurios: Haushalt mitgebracht und dann ins Gefängnis

Weil am Rhein. Eine kuriose Geschichte hat sich in der Nacht zum Montag in Weil zugetragen. Um 2.30 Uhr klingelte es an der Wache des Polizeireviers. Der Wachhabende schaute nach und erblickte einen Mann und etliche Umzugskartons. Auf Nachfrage hin erklärte der Besucher, dass vermutlich ein Haftbefehl gegen ihn bestünde. Dies wurde überprüft und traf zu. Gegen den 61-Jährigen lag tatsächlich ein Haftbefehl wegen Unterhaltspflichtverletzung vor. Die Freiheitsstrafe lautete auf ein Jahr und sechs Monate Gefängnis.

Damit hatte der Mann gerechnet, weshalb er seinen gesamten Haushalt in Umzugskartons verstaute und gleich mitbrachte. Die Beamten stellten die Kartons im Revierkeller unter, nahmen den 61-Jährigen in Gewahrsam und brachten ihn am Montagvormittag ins Gefängnis.