Weil am Rhein Kurzgeschichte aus den Weiler Museen

Weil am Rhein. 345 Museen in drei Ländern – von Bern bis Mainz, von Stuttgart bis Metz und Nancy – können mit dem Museumspass besucht werden. Darunter sind viele Häuser von internationalem Rang, aber auch zahlreiche kleine, feine Museen, die es wert sind, entdeckt zu werden: Kunstmuseen, Technikmuseen, Geschichtsmuseen, Dichterhäuser, historische Gebäude und Parks. Der Schriftsteller und Kunstsammler François Loeb hat 160 von ihnen besucht und will den besonderen Zauber des jeweiligen Ortes zur Sprache bringen, manchmal auch in Form eines kurzen literarischen Textes. So werden nicht nur die Menschen im Dreiländereck durch die drei Bände von „Museen ohne Grenzen“ angeregt, sich am Reichtum und der Vielfalt der oberrheinischen Kultur zu erfreuen, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch die Städtischen Museen von Weil sind im Band „Deutschland literarisch“ dargestellt.