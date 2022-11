Weil am Rhein Lachen über Weil und die Welt

Neuer Kulturamtsleiter bekommt sein Fett weg

Besonders Kulturamtsleiter Peter Spörrer bekam sein Fett weg. Hans-Peter Hartmann verpackte die Diskussionen rund um das Bläserfestival in heitere Verse, eventuell habe der Kulturamtsleiter mit der wilden Frisur ja Probleme mit dem Wort „Blasen“, da müsse sich die Verwaltung auch Gedanken über die Bläserstraße und über den Bläsiring machen, ansonsten würden die Schweizer dort vergebens ihr Vergnügen suchen. Selbst die Markgrafenschule müsse bei der Bläserklasse ganz genau hinsehen.

Auch die Liebhaber der fetzigen Töne kamen auf ihre Kosten. Die Guggemusik Zinke Waggis unter Leitung ihres Musikchefs Hendrik Dufner ließ es krachen und heizte die Stimmung an. Die Besucher ließen sich von den Rhythmen anstecken, klatschten und sangen beim Hit „Aber Dich gibt’s nur einmal für mich“ kräftig mit.

Viel zu Lachen gab es beim Sketch „De Eind un de Ander“. Während der Eind (Hans-Peter Hartmann) über alles jammerte, genoss der Ander (Markus Schmieder) sein Leben und animierte ihn stets zum Mittrinken.

Samstäglicher Stau in der Weiler Innenstadt

Herrlich, was man beim samstäglichen Stau in der Weiler Innenstadt alles erleben kann. Selbst der Schweizer Reporter empfiehlt seinen Landsleuten, lieber die Tram 8 zu benutzen. Leichte Mädchen animieren für zehn Euro gekonnt zur Autowäsche. Weil die, gefangen in der Blechlawine, nicht seine Drogerie besuchen können, hat der kreative Geschäftsmann die Idee „Rühle to go“. Mit seinem Bauchladen verkauft er Guta Salbe oder Eier für den schnellen Hunger. Für den Kulturamtsleiter gibt es als Stau-Animateur ein neues Betätigungsfeld.

Die Akteure verkörperten mit ausdrucksstarker Mimik und Gestik ihre Rollen und bekamen immer wieder begeisterten Szenenapplaus. Schier endlos war dabei ihre Fantasie, sogar ein „Blitzer“ wurde aufgestellt.

Eine Klasse für sich sind die Zunftmeister stets in ihrer finalen Rolle als „Loosig Singers“. Mit Begleitung von Musikchef Christian Oliveri am Keyboard interpretierten sie musikalisch aktuelle Themen. Anschließend war Gelegenheit, den Abend an der Bar zu genießen oder beim Tanz zu flotter Musik von Gino’s neuer Band ausklingen zu lassen. Eine gut besuchte Jahnhalle und ein achtbares Programm machten diesen Abend zu einem gelungenen Fasnachtsauftakt.

FOTOGALERIEWeitere Fotos unter www.dieoberbadische.de