Weil am Rhein Lachen und Kreischen

„Das Gute daran ist, dass da nichts per Knopfdruck in Bewegung gesetzt werden muss, sondern man gleich loslegen kann“, berichtete Nicole Buhmann, die diese Maxi-Trampoline betreibt. Die Trampoline waren auch bei Familie Misch aus Haltingen beliebt, deren Kinder immer mutiger wurden und sich sogar an Salti heranwagten. Immer wenn die Schausteller in der Stadt seien, würden die Kinder regelrecht quengeln, weil sie auf den Festplatz wollen, erzählt die Mutter.

Auch Familie Edelthalhammer gehört zu den regelmäßigen Gästen des Weiler Vergnügungsparkes. Beide Familien sind sich einige, dass man – gerade nach der Pandemie – froh sein müsse, dass es so was noch gibt. Auch die Preise seien für sie erschwinglich. Besuche man den Europapark, sei das dagegen „immer gleich ein größerer Invest“, so Hendrik Edelthalhammer.

Schausteller sind froh

Für die Schausteller jedenfalls ist der Festplatz ein gutes Pflaster. Auch, dass der Frühjahrsrummel in die Osterferien falle, sei kein Nachteil, meint Simon Jenke, der seit acht Jahren die Besucher mit Stärkungen und Erfrischungen versorgt. Schon sein Vater sei regelmäßig in die Dreiländerstadt gekommen – damals aber mit einem Autoscooter. Die Stromkästen, so der Schausteller, seien allerdings etwas in die Jahre gekommen.

„Da sind wir dran“, informierte Remo Schamberger. Auch plane man, einen Stromanschluss, vielleicht sogar einen ganzen Kasten, näher an den Vergnügungspark zu holen, sodass die Leitungsstrecken kürzer werden. Auch im Herbst soll es wieder einen Rummel geben, kündigten die Schausteller an. Den wird Nicole Buhmann organisieren. Zum Abschluss des Eröffnungsrummels tauschten sich Verwaltung und Schausteller bei Speis und Trank im Imbisszelt an.