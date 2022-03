Weil am Rhein Ladendieb sorgt für Aufsehen

Weil am Rhein - Ein mutmaßlicher Ladendieb hat am Freitag gegen 18 Uhr in Weil am Rhein Aufsehen erregt. Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren zur Bushaltestelle am Schlaufenkreisel entsandt worden, um den Sicherheitsdienst bei der Festnahme des Tatverdächtigen zu unterstützen. Der 29-Jährige soll zuvor in einem Einkaufsmarkt Waren im Wert von rund zehn Euro gestohlen haben, heißt es im Polizeibericht. Als er vom Sicherheitsdienst dann angesprochen worden war, soll er aggressiv auf die Mitarbeiter zugegangen sein und sie beleidigt haben.