Weil am Rhein Ladendiebe fahren Angestellten an

Gegen 17.50 Uhr bemerkte eine Angestellte in einem Einkaufsmarkt in der Alten Straße einen Mann, der eine Armbanduhr aus der Auslage entnahm und das Geschäft verließ, ohne die Uhr zu bezahlen. Auf dem Parkplatz vor dem Geschäft sprach die Angestellte den Mann an, der zwischenzeitlich als Beifahrer in einem Auto saß. Dieser gab daraufhin die Uhr zurück.

Als dann weitere Angestellte des Geschäftes an das Auto herantraten und die Polizei verständigten, fuhr der Fahrer des Pkw plötzlich an. Zwei Mitarbeiter konnten zur Seite treten, während ein dritter auf die Motorhaube aufgeladen wurde. Nach etwa zwanzig Metern soll der Pkw dann abrupt gebremst haben, so dass der Mitarbeiter von der Motorhaube springen konnte. Er wurde hierbei nicht verletzt.