Weil am Rhein Ladentüren bleiben an Heiligabend zu

Weil am Rhein (sif). An Heiligabend, der in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, bleiben auch die Ladentüren sämtlicher Hieber-Märkte geschlossen. Das erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung Dieter Hieber. Bekanntlich erlaubt eine Sonderregelung im Ladenschlussgesetz, dass Lebensmittelmärkte maximal drei Stunden an Heiligabend geöffnet werden dürfen.

„Wir haben intern beratschlagt, wie wir uns verhalten sollen, und haben uns dann klar für die Mitarbeiter entschieden“, sagte der Inhaber der zwölf Lebensmittelmärkte und fügte hinzu: „Natürlich schlagen zwei Herzen in unserer Brust: Zum einen wollen wir ein guter Dienstleister sein, zum anderen haben wir das Wohl unserer Mitarbeiter im Blick.“

Diese würden sich freuen, wenn sie bei dieser Konstellation statt eines üblicherweise halben nun einen ganzen Tag an Heiligabend frei haben. Schließlich sei Weihnachten ein Familienfest. Laut Hieber muss es machbar sein, dass sich die Kunden, wenn sie sich gut organisieren und sich vorher entsprechend mit Lebensmitteln eindecken, die drei Feiertage überbrücken können.