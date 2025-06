Weil am Rhein: Läublinpark-Matinee kommt beim Publikum bestens an

Gut, dass es Parkbänke gibt, und der ein oder andere Besucher sich auf einen mitgebrachten Rollator stützen konnte. Im Laufe des Freilicht-Konzerts, mussten einige Besucher mit ihren Stühlen „wandern“, um ein Plätzchen im Schatten der hohen alten Bäume im Läublinpark zu ergattern.

Auch für die 15 Musikerinnen und Musiker von „Groov’n Joy“ war dieses Konzert eine Herausforderung: 32 Grad zeigte das Thermometer an, als sie um 12 Uhr mittags mit einem Saxophon-Solo des Großmeisters Charlie Parker in die zweite Konzerthälfte starteten. Davon, dass er als mitten in der Sonne stand, während er vom E-Piano aus die Combo leitete, ließ sich Christian Leitherer nicht beirren. Gut gelaunt moderierte er eines nach dem anderen alle Stücke an, von Klassikern der Swing-Ära bis Bebop.