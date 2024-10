Weil am Rhein: Lager voll, Kunden zurückhaltender

Laut einer aktuellen Studie der Beratungsgesellschaft Roland Berger, die in Zusammenarbeit mit dem pressedienst-fahrrad entstanden ist, sind die Absatzzahlen und Umsätze in Europa niedriger als in den Rekordjahren 2021/2022 – und sollen das auch in den kommenden beiden Jahren sein. Wie erleben Weiler Händler die Situation?