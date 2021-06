Weil am Rhein Laguna öffnet nach über einem Jahr wieder

Badeland und Sauna

Die Öffnung des Badelands ist für drei Wochen nach der Freibad-Wiedereröffnung eingeplant beziehungsweise für Anfang August, hier laufen noch die Vorbereitungen. 180 Personen pro Stunde haben Zutritt zum Freibad und zum Hallenbad.

Das draußen mit reiner Sonneneinstrahlung und Solaranlage voraussichtlich am Wochenende auf 24 Grad Wasser vorgewärmte Wasser werde über Pumpen und Desinfektionspumpen wieder aufbereitet und in den Hallenbereich geleitet. Die konventionelle Heizung komme nicht zum Einsatz. In üblichen Zeiten wird das Kostendefizit aus dem Freibad durch die Einnahmen aus dem Badeland aufgefangen werden, was sich Matti ein Stück weit nun auch erhofft.

Der Sauna-Betrieb soll ebenfalls wieder Fahrt aufnehmen. Weniger Einsatz von Fremdfirmen und mehr eigene Kräfte würden dafür sorgen, dass nicht so hohe Kosten anfallen. Einen genauen Zeitpunkt zur Sauna-Öffnung gibt es noch nicht, hier sei die aktuelle Rumpfmannschaft das Nadelöhr.

Zugleich hofft Matti, dass es nicht Rückschläge wegen einer allgemein wieder steigenden Inzidenz geben wird. Ähnliche Sorgen hat auch OB Wolfgang Dietz, der um die dynamische Entwicklung weiß. Zuletzt sei diese positiv ausgefallen, was sich aber gerade in Richtung Herbst wieder umkehren könne.

Online-Tickets

Damit es nicht zu einer Schlangenbildung an der Kasse kommt, wird es auf jeden Fall ein Online-Ticketsystem geben (siehe nebenstehender Bericht). Dies sieht auch die Corona-Verordnung vor. An den Feinheiten soll im laufenden Betrieb noch weiter gearbeitet werden, kündigte Matti an, Erfahrungswerte weiter einfließen zu lassen. „Wir versuchen, die Besucher wo wenig wie möglich zu belasten.“ Klar ist, dass es aktuell nur bargeldlos geht. Doch auch mit Gutscheinen könne gearbeitet werden, Das Online-Ticketverfahren soll über die nächsten Jahre auch weiter ausgebaut werden, kündigte der Geschäftsführer an. „Wir werden in den ersten 14 Tagen mehr lernen als in den vergangenen fünf Jahren.“

200 000-Euro-Zuschuss

Die Gemeinderäte nahmen die Öffnungsperspektiven durchweg positiv auf, so auch Andreas Rühle (UFW). „Es ist eine Perspektive für die Nutzer, die Mitarbeiter und die Stadt.“ Es handele sich beim Aufbau des Online-Ticketing um eine sinnvolle Investition in die Zukunft. Die Freien Wähler seien sich bewusst, dass viel Geld in den Betrieb investiert werde, den das Laguna alleine aktuell nicht stemmen konnte, doch es handele sich um „Lebensqualität, die kostet“.

Die Zustimmung zum 200 000-Euro-Zuschuss verband Thomas Harms (FDP) mit der Hoffnung, dass angesichts der höheren Zahl an zugelassenen Badegästen auch das Betriebsergebnis besser ausfalle als prognostiziert. Dass es mit der Öffnung nun relativ schnell klappe, freute Nicole Sütterlin (Grüne). Als „nicht so dramatisch wie vor zwei Wochen“ bewertete sie die Corona-Folgen für das Bad, womit das Defizit nicht so hoch ausfallen werde. „Das ist kein rausgeschmissenes Geld, es kommt den Weilern und Kindern zu Gute. Wir sind auch eine kinderfreundliche Kommune“, stimmte sie für den Zuschuss. Wichtig sei, dass das Laguna attraktiv bleibe. Und das soll auch öffentlichkeitswirksam noch deutlich gemacht werden, warb Axel Schiffmann (UFW), der zudem anbot, gegebenenfalls Tickets mit abknipsen zu helfen.

Weil am Rhein. Das Laguna Freibad öffnet am Wochenende wieder. „Als kleines Trostpflaster, für die lange Wartezeit“, lädt das Laguna alle Gäste ein, ihre Onlinetickets für Samstag, 3. Juli, und für Sonntag, 4. Juli, kostenfrei über die Laguna-Internetseite zu buchen.

Durch die Solarheizung betrug die Becken-Wassertemperatur am Mittwoch schon 21 Grad Celsius. „Mit etwas Sonnenschein erreichen wir zum Wochenende schon die 24 Grad-Celsius Marke“, glaubt Laguna-Geschäftsführer Carl-Stephan Matti.

Aufgrund der neuen Corona Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg ist es wieder möglich, unter Beachtung der Hygienevorschriften und Abstandsregelungen, das Freibad ohne Zeitlimit innerhalb der Öffnungszeiten zu besuchen. Der Zutritt ist durch die Auflagen der Verordnung nur mit einem Onlineticket erlaubt.

Das Onlineticket können Badegäste über einen Link auf der Startseite www.laguna-badeland.de buchen. Das Ticket muss entweder elektronisch (Handy, Tablet usw.) oder als Ausdruck am Eingang und beim Verlassen des Bades am Ausgang, nach Sichtkontrolle, durch das Personal gescannt werden. Das Ticket kann maximal zwei Tage im Voraus gekauft werden.

In der aktuellen Inzidenzstufe entfällt die Nachweispflicht der 3 G´s: genesen, geimpft, negativ getestet. Die Öffnungszeiten im Freibad sind: Montag 6.30 bis 19 Uhr, Dienstag 6.30 bis 19 Uhr, Mittwoch 6.30 bis 19 Uhr, Donnerstag 6.30 bis 19 Uhr, Freitag 6.30 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 19 Uhr, Sonntag 10 bis 19 Uhr.