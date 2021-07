Mit der Wiedereröffnung des Laguna-Freibads in Weil am Rhein nach der langen Corona-Pause ist das gesamte Team um den leitenden Schwimmmeister Marcel Rülke von Alexandra Schute-Fritzsche, Leiterin der Tauchschule Atlantis mit Sitz in Zell im Wiesental, auf den neuesten Stand in Sache Erste Hilfe gebracht worden. Lehrinhalte waren unter anderem die Herz-Lungen-Wiederbelebung, die stabile Seitenlage, die Schocklage, Anlegen eines Druckverbands und viele andere Dinge, die für den Bereich der Ersten Hilfe notwendig sind, heißt es in einer Mitteilung. Daneben erfolgte auch eine Einweisung in die Anwendung des Defibrillators und des Sauerstoffgeräts. Jeder Teilnehmer konnte auf Grund der vorhandenen umfangreichen Hilfsmittel außerdem seine theoretisch erworbenen Kenntnisse auch praktisch üben. Foto: zVg