Weil am Rhein - Mehrere Lasterfahrer sind am Samstagabend kurz nach 19 Uhr in Streit geraten. Sie befanden sich auf dem Verzoller-Parkplatz der Grenzzollanlage Weil am Rhein und konsumierten gemeinsam Alkohol. Während einer Unterhaltung geriet ein 26-jähriger Mann plötzlich in Rage und wollte auf einen 30-jährigen Mann losgehen. Der 26-Jährige soll zunächst von einem 25 Jahre und 48 Jahre alten Mann zurückgehalten worden sein. Kurz darauf habe man sich verbündet und alle drei sollen auf den 30-Jährigen eingeschlagen haben, heißt es im Polizeibericht. Der 30-Jährige konnte sich auf eine Toilette flüchten, dort einschließen und die Polizei informieren. Er wollte keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.