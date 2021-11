Weil am Rhein Lebensraum für seltene Amphibien

Für diese spezifischen Arbeiten in den sensiblen Bereichen wurde die auf Natur-Aufwertungsmaßnahmen spezialisierte Firma „Nature et Techniques“ aus dem Elsass beauftragt. Mit einem normalen Bagger würde man auf dem sumpfigen Boden nämlich an seine Grenzen stoßen. Das Unternehmen verfügt über ein Spezialgerät. „Der Bagger ist wie eine Spinne und damit kann man selbst in den Bereich ganz hinten“, weiß Tudoux. Holzpfähle kommen zum Abstützen zum Einsatz.

Eine künstliche Abdichtung des Bodens ist übrigens nicht nötig, Tudoux hat im Vorfeld 50 Zentimeter tiefe Probelöcher gegraben und den Wasserstand regelmäßig kontrolliert. Das ausgehobene Gelände werde sich dann auch recht schnell mit Wasser füllen. Er geht zudem davon aus, dass Tiere den neuen Lebensraum bald annehmen werden. Beim gestrigen Pressetermin tummelten sich jedenfalls schon zwei Stockenten im Wasser.

In Absprache mit der Stadt soll der vordere Bereich (Richtung Trainingsplatz des FV Haltingen) mit dem Aushub modelliert, bepflanzt und gepflegt werden. „Wir wollen auch eine Böschung als Schutz schaffen“, kündigte der Truz-Mitarbeiter an. Rund 18 000 Euro kostet die Maßnahme, die etwa eine Woche Zeit in Anspruch nehmen werde.

„Keine großen Krebse“

Das Naturschutzgebiet Krebsbachtal ist laut Tudoux seit 1990 geschützt. Das Truz war immer wieder involviert, aber seit dem Jahr 2010 verstärkt. „Damals wurde der erste Managementplan erstellt und seitdem werden wir jährlich beauftragt“, erläuterte der Naturschützer. Der Name täusche übrigens: „Es gibt hier keine großen Krebse.“ Vor langer Zeit habe ein Basler Industrieller versucht, dort Krebse und Forellen zu züchten. „Das war aber nicht von Erfolg gekrönt.“

Ein großes Anliegen ist es Tudoux, auf den Wert des Krebsbachtals hinzuweisen. „Es ist ein wichtiges Biotop und ein Rückzugsort für Tiere.“ Bedauerlicherweise findet er dort immer wieder Müll. „Erst heute bin ich auf Bauschutt gestoßen“, ärgert er sich.