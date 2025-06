Pierre Pötzsch, der in Freiburg sein Studium zum Gymnasiallehrer für Sport und Französisch absolvierte, kam durch eine Begegnung mit Kurt Hauri in die Freizeitanlage. Es sollte zur Überbrückung sein, hält aber bis heute an. Pötzsch wartete auf eine freie Lehrerstelle am Kantgymnasium.

Aus der Begegnung entstand Freundschaft und Wertschätzung. Ideen, unternehmerischer Mut und Neues ausprobieren, dies prägte die kommenden Jahre. Im Oktober 1992 eröffnete die Badmintonhalle mit Bistro. Die Kletterhalle kam im Juli 2002 hinzu. Nochmals viel Mut zur Veränderung bedeutete im Oktober 2014 die Umwandlung der Eishalle in das heutige Kinderland.