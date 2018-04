Weil am Rhein Leichter Gegenwind für Tram 8+

Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Obwohl die inhaltliche Diskussion über die Tramverlängerung erst im nächsten Jahr geführt werden soll, war im Gemeinderat schon leichter Gegenwind zu spüren. Während Axel Schiffmann (UFW) allgemein darauf hinwies, dass es noch „ein paar Debatten“ brauche, bis gebaut werden könne, positionierte sich FDP-Fraktionschef Thomas Harms im Gemeinderat gegen die Verlängerung der Tramlinie 8 und für einen Citybus. Sein Fraktionskollege Wolfgang Roth-Greiner gab zudem zu bedenken, dass bei einer Mitfinanzierung des Projekts durch den Schweizer Bund über den Infrastrukturfördertopf die Stadt Weil „erheblich moralisch gebunden sei“.

Sobald eine andere Planungstiefe erfolgen soll, komme „die Stunde der Debatte“, verwies Oberbürgermeister Wolfgang Dietz auf die im nächsten Jahr hierzu anstehenden Haushaltsberatungen – wenn also Geld in den städtischen Etat für die weiteren Planungen bereitgestellt werden müssen. Dann würden auch die Kosten für Tram und City-Bus gegenübergestellt.

„Eine große Chance“

Erst einmal stimmte der Gemeinderat für die Stellungnahme des Agglomerationsprogramms, die Verlängerung der Tramlinie 8 bis zum Läublinpark (Tramlinie 8+) auf jeden Fall als B-Projekt und nicht mehr nur als C*-Projekt vorzusehen, nach Möglichkeit sogar als A-Prokekt zu priorisieren. Damit könne die Tramverlängerung in der vierten Generation dann als A-Projekt gefördert werden kann. „Bis zum 15. Juni 2020 müssen wir unsere Hausaufgaben machen“, erklärte Bürgermeister Rudolf Koger. Im Herbst/Winter 2023 falle die Parlamentsentscheidung in Bern, 2024 könnte gebaut werden.

„Es ist eine wichtige Etappe, die in der Agglomeration gegangen wird“, war bei SPD-Fraktionschef Johannes Foege mehr Begeisterung für das Projekt Tram 8+ zu spüren. Nicht nur in Bern habe man eine Menge Überzeugungsarbeit zu leisten, um das Projekt zu verwirklichen, weiß der trinational vernetzte Sozialdemokrat um Vorbehalte. „Die Planung in Basel ist noch nicht durch.“ Negative Auswirkungen auf den dortigen Einzelhandel würden ebenso befürchtet wie Probleme mit der Einhaltung des Fahrplans durch die Verlängerung. Vorurteile und Fehlurteile müssten ausgeräumt werden. Der SPD-Chef blickte sogar über den Läublinpark hinaus bis zum Neubaugebiet „Hohe Straße“, wohin die Tram bei einer folgenden Generation des Agglo-Programms führen könne. „Es geht um die vielen Menschen, die dort wohnen.“

Als „sehr anerkennenswert“ bewertete auch Dietz, dass die Eidgenossenschaft mitfinanziert. Mit diplomatischem Geschick und gleichzeitiger Deutlichkeit müsse das Projekt beworben werden. „Es gibt eine gemeinsame Vorteilssituation für die Region“, verwies er auf 4500 Menschen, die aus Weil nach Basel pendeln. Bei einer Tramverlängerung bis zum Läublinpark erweitere sich das Einzugsgebiet des umweltfreundlichen Verkehrsmittels um 15000 Einwohner. Daher bestünde „eine große Chance, die wir als Stadt haben“.

Um die finanzielle Belastung weiß Dietz auch. So reiche es nicht, Schienen zu verlegen, sondern der Betrieb müsse gestemmt und ein neuer Zug bezahlt werden. Der öffentliche Verkehr sei defizitär. Befürchtungen von Harms, dass die Eigentrasse der Tram wie in Friedlingen für Staus sorgt, relativierte Dietz. Die Eigentrasse-Begehung habe sich geändert. Auch in Neuss gebe es eine schmale Straße, die durch die Innenstadt führe und die Straßenbahn fahre dort „wunderbar durch“. Ingrid Pross (Grüne) meinte, dass Autos mal warten müssten. Sie hofft zudem nicht nur auf die Tramverlängerung, sondern auch auf eine Reaktivierung der Kandertal-S-Bahn.