Weil am Rhein: Leistungsträgerinnen sichtbar machen

Jugendbereich fördern

Dieser Vertrag mit der Sparkasse sei an die Erfolge der Frauen in der Bundesliga gekoppelt, betonte Serge Spiess. Gebraucht werde das Geld vor allem für die Fahrten zu Turnieren, Hotelübernachtungen sowie die festangestellten Trainerinnen und Trainer. Auch könne der Jugendbereich dank der Finanzspritze intensiver gefördert werden. 40 Prozent der Mitglieder der Abteilung seien Kinder oder Jugendliche.

Zu den Ausnahmetalenten, die beim ESV Weil trainieren, gehört beispielsweise Anna Hursey, die sich in der Altersklasse U21 jüngst den Titel Europameisterin sicherte. Jasmina Muratovic (Altersklasse U13) steht nun in der Rangliste des Landes auf Platz sechs, und Milan Vohra (U12) sicherte sich in einem hochklassigen Feld den elften Platz.

Im Tischtennis-Fieber

Das engagierte Ehepaar hat sich übrigens beim Judo kennengelernt. Zum Tischtennis kam Motorradfahrer Spiess eher zufällig. Ein Freund machte an einem Regentag den Vorschlag, anstelle einer Ausfahrt lieber Tischtennis zu spielen. Nachdem er einen Verein für sich entdeckt hatte, steckte er auch seine Frau mit dem Tischtennis-Fieber an. Gerne denken sie an die Zeiten zurück, als Lili Eise für den Verein in Serie Erfolge feierte. Doch neue Talente stehen bereits in den Startlöchern, etwa die elfjährige Schweizerin Enya Hu.