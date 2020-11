Weil am Rhein „Leitplanken“ versus „Gängelung“

Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Auf die Zustimmung zur Baumschutzsatzung im Bau- und Umweltausschuss durch die zwei Grünen-Stadträte sowie ansonsten einer kompletten Enthaltung der anderen Fraktionsvertreter folgte in dieser Woche eine einstimmige Ablehnung mit Meinungsaustausch im Ötlinger Ortschaftsrat, wobei sich hier auch ein Drittel enthielt. Am Mittwochabend ist der von der Verwaltung vorgelegte ablehnende Beschluss der Satzung im Märkter Ortschaftsrat durchgewunken worden. Am Donnerstagabend wurde im Haltinger Gremium wiederum intensiv diskutiert. Das neue Votum: Die Baumschutzsatzung fordern sieben Haltinger Räte, zwei enthielten sich und nur UFW-Chef Eugen Katzenstein war für die Ablehnung des Grünen-Antrags. Eine seriöse Prognose, ob in Weil am Rhein nach 2000 bis 2003 wiederum die privaten Bäume unter diesen Schutz gestellt werden, ist nicht möglich. Eine Zustimmung erscheint aber nicht unwahrscheinlich.