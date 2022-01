Weil am Rhein Lernen in Theorie und Praxis

Anders als bei den zuvor angebotenen Schnittkursen wird es in diesem Jahr nicht nur einen, sondern zwei Praxistermine geben. Beide Praxistermine richten sich sowohl an Anfänger als auch an Interessierte mit erster Schnitterfahrung. Die Praxistermine finden am 5. und 12. Februar jeweils von 10 bis 15 Uhr auf einer Streuobstwiese in Efringen-Kirchen statt. Die Teilnahme-Gebühr beträgt 45 Euro für den Theorie- und Praxisteil der Anfänger und 30 Euro für Fortgeschrittene für die Teilnahme an den Praxis-Modulen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation geht das Truz bei der Planung der Veranstaltung von der Alarmstufe II aus. Somit gilt an allen Terminen die 2G-plus-Regel.

Ein entsprechendes Hygienekonzept wird vorab vom Truz ausgearbeitet. Alternativ wird auch die Möglichkeit bestehen, per Zoom-Videokonferenz von zu Hause aus am Theoriemodul teilzunehmen, heißt es in der Mitteilung abschließend.