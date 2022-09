Weil am Rhein Lernen mit Theater, Schach & Co.

Von Saskia Scherer

Weil am Rhein . Morgens treffen die Schüler in der Rheinschule in Friedlingen ein, in der Gruppe singen sie das „Kunterbunt-Lied“ und Rektorin Christin Sigwart erzählt etwas zum Tag, bevor es in die Kleingruppen geht. Lehrerinnen der Karl-Tschamber-Schule bieten Theater und Sport an, Rheinschul- Lehrkräfte zeichnen für ein Leseprojekt zu „Elmar“, dem bunten Elefanten, Experimente und Meditation verantwortlich. Norbert Nußbaumer von der Tennis-Gemeinschaft Lonza hat organisiert, dass die Kinder die Sportart kennenlernen können. Bei Zeljko Knezevic, der die Schach-AG leitet, lernen sie die Regeln des Spiels der Könige. Auch die VHS ist mit im Boot und bietet Ballett, Feldenkrais und „Natur erleben“ an.