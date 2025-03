Weil am Rhein: Leseratten machen Nacht in Bibliothek zum Tag

Die Stadtbibliothek hat g wie jeden Freitag von 13 bis 18 Uhr geöffnet: Neben der klassischen Ausleihe und Rückgabe werden mehrere „Escape Games“ angeboten. Bei einem Spielformat müssen verschiedene Rätsel und Aufgaben gelöst werden, um das Spielziel (das Ausbrechen aus einem verschlossenen Raum) zu erreichen. Durch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und mit verschiedener Zeitdauer sind sie für alle Teilnehmer spielbar. In der gesamten Bibliothek werden Hinweise versteckt, die entschlüsselt werden müssen.

So wie inzwischen immer mehr Supermärkte eine „stille Stunde“ anbieten, öffnen auch immer öfter Bibliotheken ihre Räume für stilles Lesen. Von 19 bis 21 Uhr findet dieses neue Format erstmals in der Stadtbibliothek statt – eine sogenannte „Silent Reading Party“. Raus aus dem Alltag und Handy ausschalten und in Ruhe ein Buch lesen, allein oder gemeinsam mit anderen, das ist die Idee dieser „Silent Reading Party“. Die Idee stammt aus den USA. Auch in Deutschland werden sie inzwischen angeboten. Es wird gedämpftes Licht in der Bibliothek geben und auch kuschelige Decken können geliehen werden, damit sich die Teilnehmer wohlfühlen. Es kann eigener Lesestoff mitgebracht oder ein Buch in der Bibliothek entliehen werden. Natürlich kann auch in einem E-Reader gelesen werden.