Weil am Rhein Letzte Chance für Weil-aktiv

Der neue Weiler Einkaufsgutschein Foto: Saskia Scherer

Neues Gutschein-System

Der alte Weil-aktiv-Gutschein, der ausschließlich in Papierform erhältlich war und nur bei Mitgliedsbetrieben eingelöst werden konnte, hat ausgedient. Stattdessen gibt es jetzt den „Weiler Einkaufsgutschein“. Zunächst hatten sich lediglich neun Betriebe dafür angemeldet, erinnerte Effert. „Jetzt sind es 36“, freute er sich bei der Hauptversammlung. Das sei der Überzeugungskraft Andreas Rühles zu verdanken, der das neue System vorstellte. In Kooperation mit der Firma Zmyle wird nun ein Gutschein angeboten, der auch digital erhältlich ist. Er kann im Internet unter www.weiler-einkaufsgutschein.de gekauft werden oder bei bislang drei Verkaufsstellen: den Volksbanken in Weil und Haltingen sowie im EP-Mediacenter. Es gibt auch weiterhin eine Papierform, allerdings in einem neuen Design und mit einem QR-Code zum Abscannen. Neuerdings können auch Teilbeträge eingelöst werden. Und das System steht nicht nur Mitgliedsbetrieben offen. „Es betrifft Weil am Rhein und wir wollen Kaufkraft in Weil binden“, stellte Rühle klar.

Bislang gibt es also 36 Akzeptanzstellen, Rühle will auf weitere Inhaber zugehen. Sich registrieren zu lassen, ist kostenlos. Werden Umsätze durch den Gutschein generiert, werden drei Prozent vom Umsatz fällig. Mitgliedsbetriebe von Weil-aktiv sind davon für dieses und nächstes Jahr befreit, kündigte Rühle an. Der Gegenwert werde künftig automatisch auf das Geschäftskonto gutgeschrieben, dies müsse nicht mehr extra angewiesen werden. Das Gutschein-System wird auch über Ende 2025 hinaus bestehen: „Sollte kein neuer Vorstand für Weil-aktiv gefunden werden, wird die WWT neuer Kooperationspartner.“

Keine Mitgliedsbeiträge mehr

Bereits im Jahr 2022 hat Weil-aktiv keine Mitgliedsbeiträge mehr erhoben, berichtete Kassierer Jürgen Zuckschwert. Für das neue Gutscheinsystem wurden einmalig Kosten für die Plattform fällig. Die laufenden Kosten trage ebenfalls die Händlervereinigung, damit die Mitglieder das nicht tun müssen. Kassenprüfer Jürgen Rühle befand die Kasse für in Ordnung.

Handel im Wandel

Der Handel verändere sich jeden Tag, meinte Effert. „Jeder hat irgendwo Probleme“, sagte er – auch mit Blick auf Karstadt und Peek & Cloppenburg. Die Kosten steigen. Als Kaufmann müsse man über die Sensibilität eines Klavierspielers und den Mut eines Löwen verfügen. Weil am Rhein sei nun einmal ein „Straßendorf“. In allen Städten gebe es eine kleine Monokultur und Leerstände. Händler müssten Kunden überzeugen, ihrem Geschäft treu zu bleiben.