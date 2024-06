Weil am Rhein: Letzte Ruhe bei den Bäumen finden

Die Aufgabenstellung an den Planer lautete, den vorhandenen Baumbestand zu nutzen, die Wegestrukturen weitestgehend zu erhalten, neue Bäume mit einzuplanen und somit ein Angebot zu schaffen, das einer Waldbestattung nahekommt, heißt es in der Sitzungsvorlage. Die Planung gliedert sich in drei Teile, die in Abschnitten umgesetzt werden sollen. Mit den beantragten Mitteln soll Feld 3 am Südende des Friedhofs realisiert werden, kündigte Fischer an.

Der Baumbestand wird dort in die Gestaltung integriert. „Vorgesehen sind verschiedene Gemeinschaftsgrabanlagen“, sagte er. Außerdem werden Urnengrabstätten und Erdbestattungsflächen angelegt. Auch Aufenthaltsbereiche für die Friedhofsbesucher soll es geben. An den Einzelgrabstätten sollen Grabsteine oder Grabplatten angebracht werden. Für die Gemeinschaftsgrabanlagen werden die Namen auf einer gemeinsamen Stele zu lesen sein.