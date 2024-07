Weil am Rhein: Letzter Ausflug des Weiler Gemeinderats

„Roche Tower“ war das höchste Hochhaus

Dieser war mit 178 Metern von seiner Fertigstellung 2015 an bis zur Eröffnung des Roche-Turms (Bau 2) im September 2022 das höchste Hochhaus der Schweiz. Aber nicht nur deshalb beeindrucke das markante Gebäude in Kleinbasel. Es sei vielmehr die Tatsache, dass es unter dem Leitmotiv der Nachhaltigkeit entwickelt wurde, heißt es in der Mitteilung. Die hohe Ressourceneffizienz in den Bereichen Boden, Energie, Wasser und Material sei enorm.

Abwärme wird zum Heizen genutzt

In den Büros könne beispielsweise individuell das Licht oder die Temperatur geregelt werden, das Haus sei vollständig mit LED-Lichttechnik ausgestattet und das Heizen im Roche-Turm etwa erfolge ausschließlich über die Abwärme aus dem betriebseigenen Areal, während die Kühlung mit Hilfe des Grundwassers vorgenommen wird. Und so zeigte sich laut Stadtverwaltung die Weiler Reisegruppe mit Oberbürgermeisterin Diana Stöcker an der Spitze nicht nur angetan von den Aufzügen, die mit einer Geschwindigkeit von bis zu sechs Metern pro Sekunde die Passagiere befördern, oder von der wunderbaren Aussicht über die Stadt am Rheinknie bis weit ins Wiesen- oder Birstal.