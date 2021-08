Weil am Rhein Lidl eröffnet in Einkaufstempel weitere Filiale

Weil am Rhein (mcf). Die Verkaufsflächen in der im Bau befindlichen „Dreiländergalerie“ füllen sich sukzessive. Nachdem nun der Ankermieter Peek & Cloppenburg bekannt ist und unter anderem auch Rewe einen Markt an der Hangkante eröffnen will, steht jetzt mit Lidl ein weiterer Mieter fest. Im Herbst nächsten Jahres soll eine neue Filiale mit zirka 900 Quadratmetern Verkaufsfläche eröffnet werden. Die Filiale in Friedlingen bleibt weiterhin bestehen, so das Unternehmen.