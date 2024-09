Weil am Rhein: Lidl will seinen Markt in Friedlingen erweitern

Bürgermeister Lorenz Wehrle verwies darauf, dass die Fassade komplett neu gemacht werden soll – laut Maggetti ist eine Verkleidung mit Alucobond vorgesehen. Das Vorhaben sei sehr begrüßenswert, meinte Wehrle, um attraktiv zu bleiben. Auch eine Dach- und Fassadenbegrünung sollen erfolgen, ergänzte Renner.

Vorwurf des „Greenwashings“

Alle Supermarktketten würden „Greenwashing“ betreiben, ärgerte sich Thomas Bayer (Grüne). „Sie werden zu all diesen Maßnahmen gezwungen“, sagte er. Die Kommune versuche dagegen, Flächen zu entsiegeln – und das erwarte er von Supermärkten auch, oder dass sich diese etwas anderes für ihre Parkplätze überlegen. „Wir lassen uns gar nicht immer zwingen“, hielt Maggetti dagegen und verwies auf einen selbstversorgenden Lidl-Markt in Holzbauweise, der in Albstadt entstanden ist. „Ich gebe Ihnen aber recht, man muss etwas machen. Wir werden die Planung mit der Verwaltung abstimmen“, sagte sie.

Ausschuss votiert positiv

Der derzeitige Bebauungsplan lässt eine Befreiung von deutlich mehr als zehn Prozent der festgesetzten Verkaufsfläche nicht zu. Der Ausschuss stimmte bei einer Enthaltung (Neumann) für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Es handelt sich um ein Vollverfahren samt Umweltbericht. Die Kosten hat Lidl zu tragen. Nächste Woche entscheidet der Gemeinderat.