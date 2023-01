Weil am Rhein Liebe in der Tram und Hüpfer in die Spree

Weil am Rhein. Seit vielen Jahren beteiligt sich das Kulturamt der 3-Länder-Stadt mit einem eigenen Beitrag am Kulturfestival „Compli’Cité“, welches immer im Januar von der Partnerstadt Huningue auf der anderen Rheinseite veranstaltet wird. In diesem Jahr steht die Berliner Band „Currao“ mit ihrem Frontmann Tom Baumann am Donnerstag, 26. Januar, im Kulturzentrum Kesselhaus auf der Bühne.