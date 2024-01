Weil am Rhein: Liebe und Zuwendung sind die Grundlage

Alternative zu elektronischen Medien

Gemeinsam überlegten die Eltern, welche Alternativen es zu elektronischen Medien geben kann, welche Angebote es für Kinder in Weil am Rhein zu entdecken gibt und welche Aufgaben Eltern in ihrer Kindheit übernehmen mussten. Maier empfahl, für und mit ihren Kindern ein Familienplakat mit Ideen gegen Langeweile aufzuhängen und beim öfter gehörten: „Mir ist laaangweilig!“ einfach auf dieses zu verweisen.