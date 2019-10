Weil am Rhein Liebe zum Streichinstrument

Weil am Rhein. Das Ehepaar Nicole und Ulrich Heimann öffnet das Geigenbau-Atelier für ein Konzert der besonderen Art.Umgeben von Holz, Hobeln und schwingenden Saiten spielen die Musiker Zora Janska (Violine) und Sebastian Heimann (Viola) ihr abwechslungsreiches Duoprogramm. Im Anschluss an das Konzert gibt es einen Umtrunk mit hausgemachten Köstlichkeiten im angrenzenden Ateliergarten (Lörracher Straße 18 I Alt-Weil). Einlass ist um 17.30 Uhr, die Konzertdauer beträgt etwa eine Stunde. Kleine Köstlichkeiten aus biologischen und regionalen Zutaten hausgemacht von der Gastgeberin Nicole Heimann sind im Preis von 15 Euro inbegriffen.

Zora Janska hat sich schon immer für jedes Instrument begeistert, dem sie in ihrem Leben begegnet ist. Obschon diese Begeisterung bis heute anhält, hat sie sich für die Geige als Hauptinstrument des musikalischen Ausdrucks entschieden, heißt es in der Künstlerbeschreibung. Heute studiert sie Violine in der Klasse von Adelina Oprean an der Hochschule für Musik Basel, wo sie auch Jonas Marti kennenlernte, der sie 2016 zu „Loaf of Stone“ holte. Ihr Fokus in der Musik liegt in Projekten, die versuchen, verschiedene musikalische Stilrichtungen zu kombinieren. Diese Art der stilistischen Vielfalt bezeichnet sie gleichermaßen als Inspirationsquelle und als Möglichkeit, das Gleichgewicht in ihre gesamte Arbeit zu bringen. Momentan spielt sie unter anderem in barocken, folkloristischen, zeitgenössischen und auch frei improvisierenden Ensembles.