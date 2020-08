Weil am Rhein Lieblich bis impulsiv

Mit Kontrasten zwischen markanter und kantabler Klanglichkeit setzte Wolfram Rehfeldt in einem Allegro von Johann Gottfried Walther auch solistisch an der Orgel einen erinnerungswürdigen Auftakt. Im weiteren Konzertverlauf bestachen die beiden Sängerinnen immer wieder durch gut abgestimmte Artikulation und weitgehende Angleichung in den Klangfarben. So konnte man in Felix Mendelssohns „Veni, veni Domini“ frei schwingende Phrasierungen genießen oder in Léo Delibes tänzerisch bewegten Blumenduett „Dome épais“ lieblicher Homogenität lauschen.

Auch solistisch überzeugten die jungen Stimmen. So vernahm man in Georg Friedrich Händels „Oh, Had I Jubals lyre“ Annas geschmeidig bewegte Melismen über einer pulsierenden Orgelbegleitung. Mit ihrem anheimelnden Timbre veredelte Lisa Jehan Alains „Ave Maria“ zu einer meditativ warmen Lobpreisung.

Zwischen den Gesangstiteln bezauberte Wolfram Rehfeldt mit tänzerisch federnder Artikulation in Alexandre Guilmants Verset, mit wohlig mäanderndem Melos über pochenden Harmonien in Gabriel Faurés Andantino und mit silbrig einlullender Triolenthematik in Johann Sebastian Bachs „Jesu bleibet meine Freude“. Eine fröhlich impulsive Toccata mit eigenwilliger tonaler Farbgebung aus der Feder des Organisten bildete das Ende des gedruckten Programms.

Die etwa 80 Zuhörer erklatschten sich in diesem berührenden Konzert mit Engelbert Humperdincks „Abends wenn ich schlafen gehe“ und Josef Rheinbergers „Bleib bei uns, denn es will Abend werden“ zwei Zugaben.