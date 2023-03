Verkauf startet heute

Die Deko-Ostereier werden an den folgenden Freitagnachmittagen und Samstagen bis vor Ostern verkauft: Zum Verkaufsstart am heutigen Mittwoch von 9 bis 13 Uhr gibt es einen Verkaufsstand bei der Apotheke am Rathaus, an den Wochenenden abwechselnd bei den Hieber-Märkten in Weil und Binzen, bei der Einkauf-Insel und der Dreiländergalerie sowie Freitagnachmittags beim Rewe-Markt in Haltingen. Die Ostereier kosten fünf Euro pro Stück. Viele seien bereits von Liebhabern reserviert worden.