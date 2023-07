Weil am Rhein Liste der geleisteten Einsätze ist lang

Für die Zukunft sei eine weitere Mitgliedergewinnung vorgesehen. Was die Unterkunft betreffe, so stießen die DRKler an die Kapazitätsgrenzen bei der Lagerung des Materials und der Unterbringung der Fahrzeuge. Hier müsse eine Lösung gefunden werden.

Jugendrotkreuz

Beim Jugendrotkreuz lag der Schwerpunkt unter anderem auf der Zusammenarbeit mit den Schulsanitätsgruppen. Beim Kindersommerprogramm wurden die Grundlagen der Ersten Hilfe mit dem Bärenhospital vermittelt und es fanden regelmäßige Treffen statt, bei denen spielerisch erste Grundlagen erlernt wurden.

Sozialdienst

Maßgeblich waren die Mitglieder des Sozialdiensts für die Versorgung an den Blutspendeterminen verantwortlich. Einsätze an Teststationen, an Kleiderbörsen oder das Packen von Nikolaussäcken für einen Kindergarten – bei all dem kam auch die Kameradschaftspflege nicht zu kurz.

Ehrungen

Für zehn Jahre Zugehörigkeit und Engagement im DRK wurde Sascha Liebig von der Kreisbereitschaftsleitung geehrt. Für fünf Jahre Zugehörigkeit wurden Jennifer Töpper und Stefan Dudzik geehrt. Svenja Kohler, Katharina Roth und Niklas Keller erfahren ihre Ehrung für fünf Jahre zu einem späteren Zeitpunkt.

