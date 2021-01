Weil am Rhein Lob für den Zusammenhalt

Mit einem großen Projekt ging es im vergangenen Jahr aber voran: der Teilsanierung der Ötlinger Abdankungshalle. „Die Drainage wurde gelegt und neu gestrichen, jetzt ist die Halle wieder tiptop nutzbar.“ Der Parkplatz vor dem Museum wurde neu gepflastert. Kesslers Dank gilt besonders der Stadt und dem Werkhof.

Keine neuen Projekte

Für 2021 wurden bewusst keine neuen Projekte angemeldet, um den städtischen Haushalt zu schonen. „Was unbedingt nötig ist, wird aber auch gemacht.“ So sei es auch in der Vergangenheit gelaufen: „Wenn ich ein Anliegen hatte, wurde das erledigt.“ Etwa, wenn eine Straße ausgebessert werden musste. Für den Friedhof wurde ein kleiner Wagen angeschafft, damit ältere Menschen Gießkannen und Pflanzen nicht mehr so weit tragen müssen. „Das habe ich in Haltingen gesehen.“

Die Pläne, eine zentrale Feuerwache zu schaffen, betreffen neben den Abteilungen Haltingen und Märkt auch die Ötlinger Feuerwehr. „Ich bin froh, dass die Kameraden keine Probleme damit haben“, sagt der Ortsvorsteher. Wichtig sei, dass das Ötlinger Gerätehaus erhalten bleibt. Aber den Zusammenschluss hält Kessler, der selbst 50 Jahre in der Wehr aktiv war, für sehr wichtig, um die Einsatzfähigkeit gewährleisten zu können. „Man braucht ja eine gewisse Anzahl an Kräften.“ Er halte den Standort am Sägischopf für ideal. „Da wären auch die Märkter näher dran. Es wäre schade, wenn es diese Abteilung nicht mehr geben würde.“

Tempo 30 nicht vom Tisch

Ein Wunsch im Ort lautet, Tempo 30 auf der gesamten Dorfstraße einzuführen. Im Rahmen des Lärmaktionsplans klappt das nicht. „Aber das Thema ist noch nicht ganz vom Tisch. Ich hoffe, dass es noch etwas wird.“

Die Planung für 2021 sei schwierig. „Man weiß ja nicht, was kommt.“ Eigentlich wäre dieses Jahr wieder der „Tag der Kunst“ im Ötlinger Art-Dorf an der Reihe, er findet alle zwei Jahre statt. „Aber ob das klappt, steht noch in den Sternen.“ Kessler erhalte fast jeden Tag Anfragen zum Thema Corona. „Aber ich kann kaum Auskunft geben, weil sich die Vorgaben so oft ändern.“