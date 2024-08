Auch Bürgermeister Lorenz Wehrle hat das Städtepartnerschaftstreffen in Bognor Regis genossen. „Unsere Städtepartnerschaft ist ein kleiner, aber doch so wichtiger Baustein und Beitrag, dass die Menschheit sich aufmacht, einen gedeihlichen Weg einzuschlagen“, wird Wehrle in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Nachdem man in den vergangenen Jahrzehnten gedacht habe, das Zusammenwachsen sei schon fast selbstverständlich geworden, sei inzwischen eine Verhärtung des Tonfalls zwischen Nachbarn und Ländern in der ganzen Welt spürbar. „Dem allen halten wir gemeinsam und wacker unsere kleine, aber feine Partnerschaft entgegen. Und aus meiner Sicht könnten wir gar nichts Besseres tun als gerade das“, hielt Wehrle fest.