Weil am Rhein Lobby-Arbeit für den Sport verstärken

Angesichts des aktuellen Shutdowns müsse man sich aber noch etwas gedulden. Denn die Menschen hätten für solche Ansinnen momentan nicht den Kopf frei. „Vielleicht braucht es den Frühling, um besser nach vorne blicken zu können.“

Auch wenn es sich seltsam anhöre, zeigten doch die vielen Schlittenfahrer an den Schneehängen, dass Menschen das Bedürfnis nach Bewegung haben. Auch mehr Jogger und Spaziergänger seien unterwegs als zu Nicht-Corona-Zeiten.

Wilke hofft und rechnet auch ein Stück weit damit, dass ein anderer Blick nach Corona folgen wird. „Danach schätzen die Menschen mehr, was es für Sportangebote in der Stadt gibt.“ Denn er sei fest davon überzeugt, dass die Menschen sich bewegen wollen. „Wir wollen raus in die Natur und uns im Wettkampf miteinander messen. Wenn das wieder möglich ist, wird vieles ,normal’ und möglich werden.“

Ein „verlorenes Jahr“

2020 sei aber ein verlorenes Jahr für den Sport gewesen – und ein sehr schwieriges für die Vereine, weiß Wilke. Wandern, Spazierengehen und Joggen boomten zwar, um sich fit zu halten. Doch: „Dem Vereinssport ging und geht es schlecht.“ Immer wieder habe es Verbote und Einschränkungen gegeben und es fehlte die Planungssicherheit, bilanziert der Präsident.

Auch dem Wettkampfsport gehe es richtig schlecht. „Der Sport als Ganzes hat einen Schlag bekommen.“ Der Leistungssport sei Ansporn für Andere und zugleich auch Motivation der Aktiven. „Auch für Profis ist es wichtig, nicht in leeren Stadien unterwegs zu sein.“ Und die Planungsunsicherheit gehe weiter.

Treue ehrenamtlich Aktive

Dass viele Ehrenämtler den Vereinen den Rücken kehren, weil sie ihr Mehr an Freizeit schätzen gelernt haben, glaubt Wilke nicht. Schriftführer oder auch Schatzmeister würden diese Aufgabe übernehmen, weil sie den Sport unterstützen wollen, in den Vereinen verankert sind, sie sich dem Sport verbunden fühlen. Vereinsfeste und Wettkämpfe würden aber fehlen, und damit auch das, was dem Ehrenamt die Motivation gibt, räumt Wilke ein.

Das jüngste ständige Umplanen zermürbe auch ein Stück weit. Und einige würden tatsächlich mehr Zeit für sich erkennen. „Die Ehrenamtlichen halten aber durch.“ Finanziell habe es ein Knirschen bei den Vereinen gegeben. „Aber keiner ist in eine finanzielle Schieflage geraten. Und es gab keinen großen Mitgliederschwund.“

Nicht nur die Mitgliedsvereine, sondern auch die Dachorganisation hatte mit Corona zu kämpfen. Zuerst sollte die Sportlerehrung ohne Catering über die Bühne gehen, dann wurde sie verschoben, um letztlich später abgesagt zu werden. Auch die Sitzungen waren betroffen.

Dass der Gemeinderat auf Antrag des Turn- und Sportrings sowie des Kulturrings den Vereinen Gebühren erlassen hat, habe geholfen und sei ein wichtiges Signal gewesen, bedankt sich Wilke. Denn Sport sei auch systemrelevant. „Sport ist die beste Möglichkeit, um gesund zu bleiben.“

Daher sei der Generalverdacht von Ansteckungen ein Problem. Die Schließung von Fitness-Parcours im Freien oder auch der Anlage am Schlaichturm im Frühjahr bewertet Wilke als „fatales Signal“. Der Sport könne auch bei der Bekämpfung von Pandemiesorgen eine große positive Rolle spielen.