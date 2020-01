Weil am Rhein/Lörrach Autos krachen auf Autobahn in Leitplanke

Ähnlich erging es am Sonntag gegen 19.30 Uhr einem 35-jährigen Opel-Fahrer. Dieser fuhr auf der A5 in Richtung Norden und wollte am Anschlussdreieck Weil am Rhein auf die A 98 wechseln. Hierbei geriet sein Opel ins Schleudern und krachte zunächst links und danach rechts in die Leitplanken. An den Schutzplanken entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, am Opel beläuft sich der Schaden auf etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand. Auch hier musste die Zufahrt zur A 98 kurzzeitig gesperrt werden.