Weil am Rhein/Lörrach: Drei Haftbefehle vollstreckt

Steuerhinterziehung

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr, geriet ein 40-jähriger deutscher Staatsangehöriger am Grenzübergang Weil am Rhein-Otterbach in die Kontrolle. Von einem deutschen Gericht war er im vergangenen Jahr wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe verurteilt worden, hatte jedoch nie bezahlt. Gegen 4577 Euro konnte der in der Schweiz wohnhafte Mann seine Reise fortsetzen.

Verstoß gegen das Markengesetz

Zwei Stunden später kontrollierten die Einsatzkräfte am Grenzübergang Lörrach -Stetten ein Fahrzeug bei der Einreise. Die Insassen, ein 28-jähriger tschechischer und ein 43-jähriger slowakischer Staatsangehöriger, waren wegen jeweils eines Verstoßes gegen das Markengesetz zu Geldstrafen verurteilt worden.