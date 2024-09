Gleich drei alkoholisierte Fahrer hat die Polizei in Weil am Rhein und Lörrach am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag aus dem Verkehr gezogen, berichtet die Polizei. Gegen 17.15 Uhr konnte demnach bei einer Fahrzeugkontrolle in der Kreuzstraße in Weil am Rhein eine deutliche Alkoholisierung bei einem 69-jährigen Autofahrer erkannt werden. Eine Überprüfung mit einem Alkomaten ergab rund 1,6 Promille. Kurz vor 21 Uhr war auf der B 532 an der Palmrainbrücke ein 34 Jahre alter Autofahrer in eine stationäre Polizeikontrolle geraten. Mit rund 1,2 Promille intus dürfte er nicht mehr fahrtüchtig gewesen sein, heißt es im Polizeibericht. In der Nacht auf Freitag gegen 3 Uhr war schließlich in Lörrach ein ebenfalls 34-jähriger Autofahrer von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Bei ihm zeigte der Alkomat ein Ergebnis von zwei Promille an. Alle drei mussten mit zu einer Blutprobe und die Führerscheine wurden beschlagnahmt.