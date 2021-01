Weil am Rhein / Lörrach Zwei Mäner zur Auslieferung festgenommen

Am Donnerstagvormittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 26-Jährigen in Lörrach. Die Fahndungsüberprüfung ergab einen Treffer zur Festnahme im Schengener Informationssystem (SIS). Der rumänische Staatsangehörige wurde von seinem Heimatland Rumänien zum Zwecke der Auslieferung wegen Verkehrs- und Urkundendelikten gesucht. Er wurde durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen und nach der Vorführung beim Haftrichter am Folgetag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Kräfte des Zoll kontrollierten einen 39-Jährigen am Donnerstagnachmittag am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Die Überprüfung des niederländischen Staatsangehörigen ergab eine SIS-Fahndung durch Belgien. Wegen Betäubungsmitteldelikten wurde er zur Festnahme zum Zwecke der Auslieferung gesucht. Der 39-Jährige wurde der Bundespolizei übergeben und vorläufig festgenommen.