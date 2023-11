Weil am Rhein: Lorenz Wehrle ist neuer Bürgermeister

Studium an der ETH

Sowohl ländliche als auch urbane Räume gebe es in Weil am Rhein, stellte er zu Anfang seiner Rede fest. „Die Kontraste sind groß.“ Diese Vielfalt habe sein Interesse geweckt.

Wehrle hat derzeit noch die Stelle als Dezernent für Bauen, Planen und Umwelt in Bad Krozingen inne. Er hat seinen Titel als Diplom-Architekt an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich erworben und danach in Architekturbüros in München und Stuttgart gearbeitet. Ab 1998 führte er sein eigenes Architekturbüro in Freiburg. Von 2017 bis 2020 war er Leiter des Hochbauamts in Waldshut-Tiengen. Die Dezernatsleitung in Bad Krozingen hat er 2020 übernommen.