Weil am Rhein Luxusuhren und Designerhandtaschen

Bei der Kontrolle eines aus der Schweiz über das Zollamt Weil am Rhein-Autobahn einreisenden Fahrzeugs fanden Beamte des Hauptzollamts Lörrach im Gepäck eines Mannes aus den Niederlanden eine Luxusherrenarmbanduhr im Wert von 5600 Euro. Die wiederholten Fragen nach mitgebrachten anmeldepflichtigen Waren hatten der Mann und sein Begleiter immer wieder verneint. Bei der Kontrolle des Gepäcks im Kofferraum des Fahrzeugs der beiden stießen die Beamten schließlich zwischen Kleidungsstücken auf eine Geschenkverpackung, in der die Uhr enthalten war. Die Hinterziehung von Abgaben in Höhe von mehr als 900 Euro konnte so verhindert werden.

Am Grenzübergang Weil am Rhein-Friedlingen kontrollierte eine Zollstreife ein Fahrzeug mit französischem Kennzeichen, das aus Deutschland in die Schweiz ausreisen wollte. Man sei auf der Suche nach einem Schweizer Zollbeamten zur Abstempelung einer Tax-Free-Bescheinigung für eine in der Schweiz erworbene Designerhandtasche, gab die Beifahrerin an. Laut Beleg hatte die Handtasche einen Wert von 2350 Schweizer Franken, eine Anmeldung bei der Einreise nach Deutschland beziehungsweise in die EU am Vortag habe sie nicht vorgenommen. Bei der anschließenden Fahrzeug- und Gepäckkontrolle entdeckten die Zöllner schließlich vier weitere Handtaschen und verschiedene Accessoires, alle desselben Luxuslabels mit einem Gesamtwert von rund 21 000 Schweizer Franken. Man wolle die Waren wieder zurück in die Schweiz bringen und von dort per Post nach Asien versenden, hieß es. Die Waren, deren Wert die Einreisefreimenge von 300 Euro erheblich überschritt, hätten laut Polizei bei der Einreise nach Deutschland zollrechtlich angemeldet werden müssen.