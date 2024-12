Weil am Rhein: „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“

So öffnete er auch am Weihnachtsmarkt die Tür der Kirche, die währenddessen als Zentrum erleuchtet war und einlud, in die offene Kirche zu kommen, etwas Ruhe zu finden, den Organisten zu lauschen oder an einer der Orgelführungen teilzunehmen. „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit…“ ist das Lied zum ersten Advent. Damit wird die Adventszeit eingeleitet. Das Lied ist sehr beliebt und schafft eine wunderbare Atmosphäre voller Hoffnung. „Es ist sehr eindringlich, vor allem wenn es auch noch von der Orgel begleitet wird“, weiß Pfarrer Hoffmann, der immer wieder erlebt, wie das Singen dieses Liedes den Menschen einen heilsamen Moment der Ruhe schenkt – es schenkt Vertrauen und Zuversicht, die die traurige Realität in eine Realität mit echter Hoffnung verwandelt.