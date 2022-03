Weil am Rhein „Macron ist am besten geeignet“

Von Ingmar Lorenz und Zoë Schäuble

Weil am Rhein. Mit 3840 registrierten Wählern sind nur etwas mehr als die Hälfte von Huningues Einwohner zur Stimmabgabe berechtigt, weiß Deichtmann. Die relativ niedrige Zahl erkläre sich durch die vielen Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die zwar in Huningue leben, allerdings nicht an den Präsidentschaftswahlen teilnehmen dürfen. Am 10. April findet der erste Wahlgang statt. „Die Huninguer können in vier Wahllokalen von 8 bis 19 Uhr wählen.“ Rund 50 Personen werden das Wahlgeschehen im Zweischichtbetrieb betreuen. Deichtmann: „Die Mitglieder des Gemeinderats sind zur Arbeit im Wahllokal verpflichtet – sie übernehmen diese Aufgabe ehrenamtlich.“ Unterstützt werden sie von den städtischen Verwaltungsmitarbeitern. Insbesondere an der Auszählung können sich auch Bürger als Wahlhelfer beteiligen.